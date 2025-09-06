پخش زنده
پیگیری ها برای اجرای مرحله دوم عملیات آبپاشی برای مهار آتش در بخش عراقی تالاب هورالعظیم ادامه دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در گفتوگو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته با افزایش میزان آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم شاهد افزیش آلودگی هوا در شهرهای غربی، مرکز و شمال غرب استان هستیم.
فرهاد قلی نژاد با اشاره به اینکه پیگیریها برای مهار کامل حریق با کشور عراق ادامه دارد، اظهار کرد: مهمترین عامل خاموش کردن آتش سوزی تامین حقآبه تالاب هورالعظیم در کشور عراق میباشد که این موضوع در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: همچنین در جهت کاهش این آتش سوزی و حل موقت آن اجرای مرحله دوم عملیات آبپاشی توسط هواپیمای آبپاش است که این موضوع نیز در حال پیگیری میباشد.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان خاطر نشان کرد: با تغییر فصل شاهد کاهش آتش سوزی و خاموش شدن حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم خواهیم بود.