\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0648 \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06f1\u06f7\u06f0 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u06af\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u062f\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u0633\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u0648\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n