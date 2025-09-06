خط ۲ متروی کرج با راه اندازی ۵ ایستگاه آغاز به کار کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، وزیر کشور در آیین افتتاح خط ۲ قطار شهری کرج و ایستگاه شهید سلطانی با بیان اینکه حملونقل ریلی باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد، گفت: امروز شاهد بهرهبرداری از بخشی از خط ۲ متروی کرج هستیم؛ طرحی که با همت دولت، مدیریت شهری، شورای اسلامی کرج و همراهی متخصصان، کارگران و مهندسان به ثمر رسید.
اسکندر مومنی در این مراسم که روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، افزود: این خط بخشی از زیرساختهای کلیدی استان البرز است و خدمات مستقیم آن به مردم خواهد رسید. تغییر رویکرد جهانی از خودرومحوری به انسانمحوری نشان میدهد که مدیریت شهری باید اولویت خود را بر جابهجایی ایمن، پاک، سریع و ارزان شهروندان متمرکز کند. در این مسیر، حملونقل ریلی مهمترین و کارآمدترین گزینه است.
وزیر کشور با اشاره به جایگاه ویژه البرز اظهار داشت: این استان بهحق ایران کوچک نام گرفته و ترکیبی از همه اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر در آن زندگی میکنند. علاوه بر آن، البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی و صنعتی، نقشی ملی در توسعه کشور دارد و مسیر عبور بیش از ۱۰ استان است؛ بنابراین توسعه زیرساختهای حملونقل در البرز، نهتنها یک ضرورت محلی بلکه یک اولویت ملی محسوب میشود.
وی در توضیح ویژگیهای پروژه گفت: خط ۲ متروی کرج با مشارکت ۵۰ درصدی دولت و ۵۰ درصدی مدیریت شهری اجرا شده است. در این مرحله، چهار ایستگاه افتتاح شده و یک ایستگاه دیگر طی هفتههای آینده وارد مدار بهرهبرداری میشود. همچنین با طراحی این خط، اتصال مستقیم خط ۲ به خط ۵ متروی تهران فراهم شده و شهروندان میتوانند با حدود ۵۰ متر پیادهروی، بهطور مستقیم بین دو خط جابهجا شوند که این موضوع یک تحول مهم در تسهیل سفرهای ریلی مردم است.
وزیر کشور افزود: با وجود محدودیتهای مالی، این فاز در مدتزمان معقولی تکمیل شد و اکنون زمان آن رسیده است که کیفیت خدمات ارتقا یابد؛ از جمله کاهش فاصله حرکت قطارها و راهاندازی تدریجی سایر ایستگاهها. تلاش میکنیم تا پایان امسال یا اوایل سال آینده، یک رام قطار دیگر به ناوگان کرج اضافه شود.
وی همچنین خبر داد: دولت اخیراً پرداخت پیشپرداخت ۳۰۳ میلیون دلاری برای خرید قطارهای جدید را نهایی کرده است. با این اقدام، روند تأمین ناوگان سرعت میگیرد و امیدواریم اولین قطارهای جدید تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده وارد مدار بهرهبرداری شوند. در این زمینه شخص رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همکاری جدی داشتند که جای قدردانی دارد.
وزیر کشور در پایان تأکید کرد: امروز هیچ گریزی جز توسعه حملونقل عمومی و ریلی وجود ندارد. این مسیر تنها یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است که هم به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و هم به حفظ محیطزیست و صرفهجویی در انرژی کمک میکند. انشاءالله با همدلی و پیگیریهای موجود، در آینده نزدیک شاهد تکمیل سایر فازهای خط ۲ متروی کرج نیز خواهیم بود.