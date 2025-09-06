پخش زنده
شهردار رشت گفت: تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی رشت با ۱۸۵ میلیارد تومان هزینه، ۳ ماه زودتر از موعد مقرر، امروز با حضور مسئولان استانی و کشوری به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رحیم شوقی گفت: طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت که عملیات اجرایی آن، آبان ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، برخلاف زمانبندی ۲۴ ماهه، با ۱۸۵ میلیارد تومان هزینه حدود سه ماه زودتر از موعد مقرر تکمیل و امروز با حضور مسئولان استانی و کشوری به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: برای ساخت این تقاطع غیرهمسطح، با ۴۸۰ متر طول و ۸ متر و ۸۰ سانتی متر عرض، در ۲ مسیر رفت و برگشت، ۹۶ شمع و ۱۸ پایه پل به کار رفته است.
شهردار رشت گفت: تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت یکی از طرحهای مهم شهری برای کاهش بار ترافیکی و بهبود تردد خودروها در این منطقه از مرکز استان محسوب میشود.