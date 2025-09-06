به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» معاون هماهنگ‌کننده ارتش عصر امروز (شنبه) در آئین افتتاحیه تقاطع غیر همسطح نیروی دریایی رشت در راستای کنگره هشت هزار شهید گیلان، ضمن قدردانی از نام‌گذاری این معبر به نام شهدای نیروی دریایی ارتش، اظهار داشت: این اقدام شایسته، یاد و خاطره شهدای گرانقدر نیروی دریایی را زنده نگه می‌دارد و نشان از ارادت عمیق به رشادت‌های آنان دارد.

دریادار سیاری افزود: گیلان از دیرباز نقش مهم و نزدیکی به نیروی دریایی داشته است و دو مرکز مهم و تأثیرگذار این نیرو در استان، واقع در رشت و منجیل، به‌عنوان پایگاه‌های اصلی در توسعه و تقویت نیروی دریایی کشور شناخته می‌شوند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: این مراکز نقش مهمی در حفظ امنیت و اقتدار دریایی کشور ایفا می‌کنند و حضور نیروهای بومی گیلانی در نیروی دریایی، سرمایه‌ای ارزشمند برای ارتش محسوب می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان گیلان در دفاع مقدس و نقش نیروی دریایی در حفظ امنیت کشور گفت: اقدامات ارزشمند نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس باید همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده بماند.

امیر سیاری با تأکید بر ضرورت توسعه پایدار شهری در راستای ایجاد رفاه اجتماعی برای شهروندان بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در شهرهای کشور اجرای پروژه‌های عمرانی بدون مطالعه دقیق است که می‌تواند تبعاتی چون آلودگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی به همراه داشته باشد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: توسعه پایدار باید بر پایه مطالعات جامع معماری شهری و با نگاه بلندمدت نسبت به تأمین رفاه شهروندان و نسل‌های آینده صورت گیرد؛ زیرا این نوع توسعه نه‌تنها کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهد، بلکه در رشد اقتصادی نیز نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

دریادار سیاری در پایان، رمز موفقیت ملت ایران در برابر استکبار جهانی را تداوم راه شهدا دانست و تأکید کرد: تا زمانی که ملت ایران با روحیه ایثار و مقاومت در مسیر شهدا حرکت کند، عزت و استقلال کشور حفظ خواهد شد.