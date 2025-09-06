به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رقابت‌های هفته دوم مسابقات کورس تابستانه و پاییزه در شهرستان آق قلا روز جمعه، با حضور علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان برگزار شد.

حمید موحد رئیس هیات سوارکاری شهرستان آق قلا گفت:این مسابقات از ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه آغاز شده بود.

او ادامه داد:چابکسواران با ۵۵ راس اسب از نژاد‌های ترکمن، دوخون در ۶ دور ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متری در مجموعه سوارکاری آق قلا با هم به رقابت پرداختند.

در پایان روز دوم این هفته از مسابقات در مجموع مبلغ ۱۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی به چابکسوران، مربیان و مالکان اسب‎های برتر این هفته تعلق گرفت.

در دور اول محمد خوجملی با اسب آلپینی، در دور دوم میکائیل پیل تن با اسب گلین گزل گز در دور سوم علیرضا کوهستانی با اسب سلما جان عنوان نخست را از آن خود کردند.

همچنین در دور چهارم ستار مهرانی با اسب پرستو قائمی، در دور پنجم آرمین ایگدری با اسب فلایتر و در دور ششم محمد رضا نوری با اسب ژاکلین اول شدند.