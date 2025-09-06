پخش زنده
همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر مهربانی ها، شیعه و سنی با شرکت در محافل مولودی خوانی عشق و ارادت خود را به پیامبر (ص) نشان میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مراسمی که درآن وحدت و همدلی امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری به اوج میرسد.
با تدبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول هفته وحدت نامگذاری شده است، امری که مقام معظم رهبری هم هر سال در دل جشنهای هفته وحدت بر لزوم حفظ وتقویت آن تأکید میکنند.
همدلی و همبستگی که امروز جهان اسلام بیشتر از هر زمان دیگری برای دفاع از حق و ایستادگی در برابر کفار به آن نیاز دارد.
این روزها در دل جشنهای هفته وحدت میتوان هرچه بیشتر با سیره و سنت و آموزههای دینی و اخلاقی حضرت محمد (ص) آشنا شد.