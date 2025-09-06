برگزاری مراسم بدرقه کشتی گیران به رقابتهای جهانی
مراسم بدرقه تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی به رقابتهای جهانی کرواسی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
؛ رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۲ تا ۳۰ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار میشود. مراسم بدرقه تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی اعزامی به مسابقات قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان، از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه امروز (شنبه ۱۵ شهریورماه) در سالن همایشهای شهید شاهرخ ضرغام فدراسیون کشتی برگزار شد.
در این مراسم که جمعی از پیشکسوتان و دوستداران قهرمانان کشتی نیز حضور داشتند، با اعلام رییس فدراسیون کشتی قرار شد که دارندگان نشان طلای رقابتهای جهانی پیش رو، ۴ میلیارد تومان پاداش نقدی از فدراسیون دریافت کنند.
تیم ملی کشتی آزاد، ۱۸ شهریور و تیم ملی کشتی فرنگی ۲۴ شهریور عازم زاگرب کرواسی خواهند شد.