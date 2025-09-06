۳۰۰ بسته کامل نوشت‌افزار به ارزش هر بسته ۱۵ میلیون ریال، میان دانش‌آموزان محروم در محمودآباد توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه سال تحصیلی جدید، رزمایش توزیع لوازم تحصیلی با هدف حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان محمودآباد برگزار شد. در این مراسم، ۳۰۰ بسته کامل نوشت‌افزار به ارزش هر بسته ۱۵ میلیون ریال میان دانش‌آموزان محروم توزیع گردید.

مراکز نیکوکاری شهرستان محمودآباد تمامی هزینه‌های تهیه این بسته‌های تحصیلی را متقبل شدند، که این اقدام جلوه‌ای از روحیه والای نوع‌دوستی و همبستگی اجتماعی در منطقه است.

هدف از اجرای این رزمایش، کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند و ایجاد شور و نشاط بیشتر برای دانش‌آموزان در هنگام بازگشت به مدرسه عنوان شده است.