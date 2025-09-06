پخش زنده
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و مسئول گردشگری سبز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از برگزاری اولین دوره اعطا نشان سبز هتلهای ایران با هدف پیشبرد رویکرد پایداری در کسب و کارهای گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ محمد جهانشاهی گفت :هدف ما تقویت جریان گردشگری سبز در کشور است و به دنبال گسترش رویکردهای پایداری در کسب و کارها و نیز مقاصد گردشگری کشور هستیم.
وی افزود: اعطا نشان سبز هتلهای ایران توسط معاونت گردشگری کشور و با همکاری جامعه حرفهای هتلداران ایران در هفته اول مهر همزمان با روز جهانی گردشگری در پایتخت برگزار میشود.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و مسئول گردشگری سبز گفت : تلاش ما بر چند محورهای بهینهسازی منابع، افزایش بهرهوری در زنجیره تامین گردشگری، ارتقا و تعامل بیشتر با جوامع انسانی و طبیعی پیرامون این صنعت شکل گرفته است.
جهانشاهی افزود : در این رویداد که برای اولین بار در این سطح و گستردگی برگزار میشود، یکی از اصلیترین کانونهای مصرف منابع و نیز مولد کربن در صنعت گردشگری جهانی و کشورمان یعنی هتلها را هدفگداری کردهایم.
وی گفت : این رویداد در قالب ویژه برنامههای گرامیداشت روز جهانی گردشگری برگزار میشود و در ادامه تلاشهایی است که طی سالهای اخیر با هدف بهبود شاخصهای پایداری در گردشگری کشور انجام شده است.
جهانشاهی از فعالان صنعت هتلداری کشور خواست در این رویداد شرکت کنند تا علاوه بر ارزش گداری بیشتر نسبت به بهینهسازی مصرف منابع و زحماتی که در این زمینه کشیده شده، عاملی جهت تقویت مسئولیتهای اجتماعی صنعت گردشگری در کشور باشند.
وی گفت: علاقمندان برای شرکت در اولین دوره اعطا نشان سبز هتلهای ایران میتوانند پس از تکمیل (فراخوان) منتشر شده نسبت به ارسال آن از طریق آدرس پست الکترونیکی به آدرس هتلهای سبز ایران، نشان ملی میگیرند itpiran ۲۰۲۳@gmail.com تا پایان ۲۶ شهریور اقدام کنند.