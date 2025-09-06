بوکس قهرمانی جهان؛ کاظمی و حبیبی نژاد نمایندگان ایران در روز سوم
دو نماینده بوکس کشورمان در سومین روز از مسابقات قهرمانی جهان، فردا به روی رینگ خواهند رفت.
فردا در سومین روز از مسابقات بوکس قهرمانی جهان (۲۰۲۵) که زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) پیگیری میشود، دو نماینده کشورمان به روی رینگ خواهند رفت.
برنامه مبارزات ملی پوشان در سومین روز به شرح زیر است:
در وزن ۵۵ کیلوگرم؛ مهدی کاظمی در قرعه اول با استراحت روبهرو بود، فردا (۱۶ شهریور) در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور ونزوئلا خواهد رفت.
در وزن ۶۵ کیلوگرم؛ علی حبیبینژاد که در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور یونان را شکست داده بود، فردا باید در دومین مبارزه به مصاف نماینده مغولستان برود.
هدایت تیم ملی در این رقابتها بر عهده همایون امیری است.