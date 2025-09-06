به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جانشین انتظامی کشور در سفر به سیستان و بلوچستان و حضور در منطقه کم برخوردار بخش کورین شهرستان زاهدان، گفت: خدمات نظام وظیفه، خدمات پلیس راهور، بهداشت و درمان، گذرنامه و خدمات مشاوره‌ای بخشی از این هشت خدمت ارائه شده پلیس در این منطقه است.

سردار قاسم رضایی با بیان اینکه این اقدام با تخفیف ۵۰ درصدی برای دسترسی بهتر و بیشتر مردم از خدمات پلیس انجام می‌شود، افزود: شروع خدمت رسانی سیار پلیس به شهروندان از بخش کورین شهرستان زاهدان آغاز و به صورت مستمر در طول سال به سایر نقاط سیستان و بلوچستان تسری پیدا خواهد کرد.

گفتنی است در این مراسم کارت پایان خدمت یکی از مشمولانی که دارای چهار فرزند بود به او اهدا شد.