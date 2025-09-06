بر اثر تصادف زنجیره‌ای در گردنه روستای کرونی به سمت حجت‌آباد شیراز، ۶ نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اورژانس فارس اعلام کرد: در حادثه برخورد چهار خودروی سواری شامل ساینا، پژو پارس، دنا و کوییک در گردنه روستای کرونی به سمت حجت‌آباد شیراز، ۶ نفر مصدوم شدند.

بر اساس این گزارش، چهار مصدوم این حادثه به بیمارستان نمازی و دو نفر دیگر به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

علت حادثه در دست بررسی است.