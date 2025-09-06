فرمانده سپاه امام رضا گفت: کلید پیشرفت ایران اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی در تمامی عرصه ها، وحدت و اتحاد ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، متن پیام سردار غیاثی فرمانده سپاه امام رضا به این شرح است...

این روزها، ایام پرشکوه هفته وحدت را سپری می‌کنیم؛ روز‌هایی که یادآور ابتکار حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) در نام‌گذاری فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان «هفته وحدت» است. ابتکاری که نه فقط یک نام، بلکه راه و نشان عزت امت اسلامی شد.

ما امروز به‌روشنی شاهد آثار این اتکا و همدلی هستیم؛ آثاری که در فصل انسجام و وحدت، چهره انقلاب اسلامی را درخشان‌تر کرده است. همان وحدتی که در انقلاب اسلامی بساط طاغوت را برچید، در دفاع مقدس خون شیعه و سنی را به هم آمیخت و در امروز ایران اسلامی، امنیت، پیشرفت و اقتدار را به ثمر نشانده است.

در این میان، یاد و نام سردار شهید نورعلی شوشتری، «شهید وحدت»، چراغی است که راه را برای همه ما روشن می‌کند؛ او که جانش را در راه انسجام و همدلی شیعه و سنی فدا کرد تا به ما بیاموزد وحدت، رمز بقا و سربلندی این سرزمین است.

ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت به همه مسلمانان جهان، به‌ویژه برادران و خواهران اهل سنت و شیعه کشورمان، تأکید می‌کنم که اتحاد مقدس امت اسلامی، سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر و کلید تعالی ایران اسلامی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسدار این وحدت الهی است و خود را خادم این همدلی می‌داند.