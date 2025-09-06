معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از آسفالت حدود ۲ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان‌های رشت و آستارا با ۷ میلیارد تومان اعتبار خبر داد.

طرح بهسازی و آسفالت ۲ محور روستایی شهرستان‌های رشت و آستارا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مهدی علی اکبری گفت: طرح بهسازی و آسفالت محور روستای پیش کنار در شهرستان رشت به طول حدود یک کیلومتر و با ۴ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده که با پایان این طرح، حدود ۵۰ خانوار این منطقه از مزایای تردد آسان در این محور روستایی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: همچنین طرح بهسازی و آسفالت راه روستایی چلوند به قره سو در شهرستان آستارا به طول ۸۰۰ متر با ۳ میلیارد تومان اعتبار نیز آغاز شده که با بهره برداری از این مسیر روستایی، بیش از ۵۰ خانوار منطقه از مزایای این طرح برخوردار خواهند شد.

مهدی علی اکبری هدف از اجرای این طرح‌ها را ارتقا خدمات رسانی ، حفظ ایمنی مردم و تسهیل تردد در جاده‌های روستایی عنوان کرد.