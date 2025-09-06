دعوت از بازدرهوا برای قضاوت در والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال جهان
فدراسیون جهانی والیبال از حسن بازدرهوا، داور بینالمللی آسیایی والیبال ساحلی ایران برای قضاوت در رقابتهای زیر ۱۸ سال قهرمانی جهان دعوت کرد.
والیبال ساحلی ایران با دو تیم در این رقابتها شرکت میکند و در حال حاضر بازیکنان دعوتی در اردوی آماده سازی تمرینات خود را پیگیری میکنند.
بازدرهوا سابقه قضاوت در رقابتهای متعددی از جمله ساحلی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۳، قهرمانی زیر ۲۱ سال قاره کهن ۲۰۲۱ و تورهای متعدد ساحلی را در پرونده کاری خود دارد.