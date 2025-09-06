در نشست برنامه ریزی و هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس با حضور مدیران کل صدا و سیما و بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان برضرورت برجسته‌سازی ارزش‌های دفاع مقدس در قالب‌های هنری تاکید شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «ناصر بهرام» مدیر کل صدا وسیمای مرکز ایلام در نشست با سرهنگ «فولادی» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: کشف لایه‌های پنهان دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان و آیندگان، به منظور حفظ فرهنگ ایثار و شهادت از اولویت‌های اصلی صدا وسیمای مرکز ایلام است.

وی افزود: جانفشانی و ایثار و فداکاری مردان و زنان ایلامی در دوران پر افتخار دفاع مقدس از افتخارات مردم استان ایلام بوده و وظیفه ما روایت و به تصویر کشیدن این رشادت‌ها و عملیات‌های شاخص استان با زبان هنر ودر قالب فیلم ها، مستند‌ها و ویژه برنامه‌های فاخر در رسانه استانی مرکز ایلام است.

«فولادی» مدیرکل بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس استان نیز در این نشست ضمن قدردانی از صدا و سیمای استان ایلام که در خلال جنگ ۱۲ روزه بصورت شبانه روزی پای کار بودند عنوان کرد: صداو سیما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خوش درخشید و با انعکاس اخبار صحیح و روایت سریع و صادقانه، روحیه امید و قدرت را به جامعه تزریق کرد.

وی یادآور شد: آماده همکاری و تعامل با صدا وسیمای مرکز ایلام به منظور معرفی داشته‌های دفاع مقدس در استان هستیم.