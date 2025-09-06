برگزاری نخستین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری
نخستین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری با معرفی برترین مقالات در زمینه چالشها و فرصتهای حقوقی گردشگری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛
نخستین همایش ملی گردشگری از منظر حقوق شهری با محوریت معرفی مقالات برتر در زمینه حکمرانی خوب در گردشگری شهری، چالشهای حقوقی گردشگری، مفهوم و جایگاه گردشگری در حقوق شهری، حقوق گردشگری و توسعه پایدار در تالار ایوان شمس برگزار شد.
در این رویداد ملی با همکاری ستاد گردشگری شهرداری تهران، موسسه فصل دانش و دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرندورابط کریم از خردادماه، سال جاری آغاز و با اعلام فراخوان دریافت مقالات تا ۱۵ شهریور ادامه یافت، بیش از ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که در پایان از پنج مقاله برتر تقدیر به عمل آمد.