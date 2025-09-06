ورزشکاران بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان در رقابت‌های بین المللی و سطح یک ارمنستان صاحب عناوین قهرمانی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان با بیان اینکه ورزشکاران پرورش اندام و بدنسازی استان اصفهان در رقابت‌های بین المللی و جهانی به میزبانی ارمنستان عنوان قهرمان قهرمانان را کسب کردند گفت: در بین این قهرمانان بین المللی ۲ تن از این قهرمانان هم برای نخستین بار صاحب کارت حرفه‌ای پرورش اندام شدند که جواز حضور در رقابت‌های جهانی مستر المپیا است.

مجتبی محمدی در ادامه افزود: این رقابت‌ها سطح بالایی داشت و خیلی از قهرمانان نامدار دنیا در اون حضور داشتند که کسب عنوان نشان از ظرفیت و قدرت ایران و اصفهان در این رشته ورزشی دارد.

محمدی در پایان گفت: امروز تجلیل و تقدیری از این قهرمانان انجام شد تا با انگیزه دوچندان با حضور در تیم ملی چند ماه دیگر در رقابت‌های آسیایی شرکت کنند.