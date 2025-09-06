به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ نعمت الله طاهرپور گفت:در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این که فردی تحت عنوان فروش گوشی تلفن همراه مبلغ یک میلیارد ریال از وی کلاهبرداری کرده، بررسی موضوع در دستور کارکارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد مالباخته پس از مشاهده آگهی فروش تلفن همراه در یکی از سایت‌های واسطه گر فروش کالا، مبلغ یک میلیارد ریال به حساب فروشنده واریز کرده ولی با گذشت مدتی نه تنها کالا به وی تحویل داده نشده بلکه پشتیبانی سایت نیز دیگر پاسخگوی تماس وی نمی‌باشد.

رئیس پلیس فتا استان گفت: با اقدامات تخصصی و فنی کارآگاهان پلیس فتا، متهم که با این روش از ۱۹ نفر در سراسرکشور کلاهبرداری کرده بود دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

این مقام انتظامی توصیه کرد:برای جلوگیری از وقوع این گونه کلاهبرداری‌ها به تبلیغات جعلی و قیمت‌های غیرمنطقی در فضای مجازی اعتماد نکنید و قبل از خرید آنلاین، از اعتبار فروشنده و اصالت صفحات مجازی مطمئن شوید.