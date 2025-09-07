به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پروفسور ثبوتی، زاده‌ی سال ۱۳۱۱ خورشیدی، عمر پربار خود را که نزدیک به شصت سال می‌شود، وقف آموزش و پرورش نسل‌های دانشجو کرده است.

او نه تنها یک استاد برجسته، بلکه نمادی از عشق به یادگیری و انتقال دانش به شمار می‌رود و این مسیر پر افتخار را همچنان با شور و اشتیاق ادامه می‌دهد.

نام پروفسور ثبوتی با ارتقای مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه به “دانشگاه تحصیلات تکمیلی” در استان زنجان گره خورده است. این اقدام که در سال ۱۳۷۱ به ثمر نشست، گامی مهم در جهت پرورش استعداد‌های درخشان و پیشبرد مرز‌های دانش در کشور محسوب می‌شود.

با الهام از روز علوم پایه که به پاس زادروز دانشمند نامی ایران، ابوریحان بیرونی، نام‌گذاری شده است، زنجان به کانونی برای شکوفایی استعداد‌های جوان تبدیل شده و پروفسور ثبوتی، با سال‌ها تجربه و دانش، چراغ راه این مسیر روشنگر بوده است.