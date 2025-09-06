به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان بهزیستی کشور در سفر به شهرستان فلاورجان با اشاره به اینکه تمام زنان روستای و عشایر سرپرست خانوار کشور از بیمه اجتماعی رایگان برخوردار می‌شوند گفت: در این طرح ۳۰ درصد از جمعیت زنان سرپرست خانوار ساکن شهر‌ها هم برخوردار خواهند شد.

سید جواد حسینی با اشاره به اینکه به مناسبت ایام هفته وحدت به ۵۰ درصد از نوعروسان جامعه هدف بهزیستی کشور به ویژه معلولان جهیزیه اهدا خواهد شد گفت: ۱۲۰ فرصت شغلی جدید در شهرستان فلاورجان برای معلولان فراهم خواهد شد.

نماینده مردم فلاورجان با اشاره به اینکه حدود ۱۵۰ نفر از مددجویان در نوبت دریافت خدمات هستند گفت: کاهش درآمد و مشکلات معیشتی خانواده‌ها، نیاز به ارائه تجهیزات و وسایل مورد نیاز و تسهیلات کم‌بهره برای تعمیر و تأمین مسکن این افراد را بیشتر از پیش کرده است.

رمضان رحیمی گفت:برای خرید تجهیزات مورد نیاز اداره بهزیستی این شهرستان بیش از ۳۰ میلیارد ریال تامین اعتبار شده است.