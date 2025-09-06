وزیر آموزش، دانش، فرهنگ و ورزش ارمنستان گفت: روابط دوستانه و صمیمانه مردم ارمنستان و ایران ربطی به زمان و مکان ندارد و فراتر از زمان و مکان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ژانا آندریاسیان، عصر شنبه در جریان سفر به شیراز، در دیدار با استاندار فارس افزود: با وجود اینکه این نخستین بار است که به کشور ایران و شهر شیراز سفر می‌کنم، اما هیچ احساس غربت ندارم.

وی، با اشاره به برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی اجرای ارکستر فیلارمونیک در تخت جمشید گفت: انتخاب شیراز و فارس برای برگزاری این رویداد اتفاقی نبوده زیرا که میراث تاریخی و فرهنگی غنی در این شهر و استان وجود دارد و این میراث اگر در اینجا نباشد باید در کجا می‌بود و اگر شیراز را برای این رویداد انتخاب نمی‌کردیم چه جای دیگری را می‌خواستیم انتخاب کنیم؟

او اظهار کرد: انتخاب محل برگزاری یک مکان تاریخی است و موضوع هم یک ارکستر سمفونیک تاریخی و بنابراین هم مکان و هم رویداد هر ۲ تاریخی است و این این رویداد در حقیقت می‌تواند ترسیم پل بین دو کشور و چشم انداز روابط و همکاری‌های بین استان فارس و کشور ارمنستان است.

وزیر آموزش، دانش، فرهنگ و ورزش ارمنستان گفت: ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری‌های بین ارمنستان و استان فارس در زمینه گردشگری و تاریخی وجود دارد و انگیزه برای تحقق این مهم نیز در ۲ طرف دیده می‌شود.

روابطی مبتنی بر مشترکات تاریخی و فرهنگی

استاندار فارس نیز، روابط ایران و ارمنستان را مبتنی بر مشترکات تاریخی و فرهنگی دانست و گفت: اراده ۲ کشور نیز بر توسعه و تعمیق روابط همه جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و تاریخی است.

امیری، اجرای کنسرت ارکستر فیلارمونیک کشور ارمنستان در تخت‌جمشید را شروع خوبی برای تعمیق روابط دانست و افزود: امیدواریم این رویداد منجر به شکل گیری یک جهش قابل توجه در توسعه همه جانبه روابط ۲ کشور شود.

وی ادامه داد: احساس عمومی در جمهوری اسلامی نسبت به ارمنستان احساس یکپارچگی یک ملت است که در جغرافیای متفاوتی واقع شده‌اند.

ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در قالب برنامه‌های صدمین سال فعالیت خود، امشب (شنبه) در تخت جمشید به اجرای برنامه می‌پردازند.

این اجرا با حضور یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داخلی و خارجی برگزار می‌شود و چندین گروه رسانه‌ای خارجی نیز این رویداد را پوشش می‌دهند.