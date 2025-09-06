معرفی برترینهای روز نخست مسابقات دستجات آزاد اسکیت کراس
برترینهای روز نخست مسابقات دستجات آزاد اسکیت کراس در بخش بانوان معرفی شدند.
روز نخست این رقابتها به بخش بانوان اختصاص داشت و بیش از ۱۵۰ ورزشکار از پانزده استان در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند تا در پایان برترینهای هر کدام از این ردههای سنی مشخص شوند.
نفرات برتر به شرح زیر است؛
رده سنی ۲۰۱۸:
نفر اول: وانیا رضایی مومنآباد (خراسان رضوی)
نفر دوم: فاطمه زهرا بلندیرنانی (اصفهان)
نفر سوم: فریماه علیمحمدی (اصفهان)
ردهسنی ۲۰۱۷:
نفر اول: شهرزاد خلیلی (خراسان شمالی)
نفر دوم: ژینا ژیانیآسوده (خراسان رضوی)
نفر سوم: بیتا شکیبا (خراسان شمالی)
رده سنی ۲۰۱۶:
نفر اول: ثنا بلندیرنانی (اصفهان)
نفر دوم: حلما ایوبی (خراسان شمالی)
نفر سوم: النا اردلان (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۱۵:
نفر اول: آیدا دهقانیدهقی (اصفهان)
نفر دوم: ترنم ترابیزیارتگاهی (اصفهان)
نفر سوم: کیمیا صالحیمورکانی (اصفهان)
رده سنی ۲۰۱۴:
نفر اول: ریحانه کشمیری (خراسان رضوی)
نفر دوم: انیتا نیستانی (خراسان شمالی)
نفر سوم: ساناز خلیلی (خراسان شمالی)
رده سنی ۲۰۱۳:
نفر اول: نیلا عبدی (خراسان شمالی)
نفر دوم: آندیا امینیپوستچی (خراسان رضوی)
نفر سوم: آیدا کاروانی (اصفهان)
رده سنی ۲۰۱۲:
نفر اول: باران قانعی (اصفهان)
نفر دوم: مریم مسلمانیزدی (یزد)
نفر سوم: ویستا عسکریوزیری (یزد)
رده سنی ۲۰۱۱:
نفر اول: غزل صادقی (اصفهان)
نفر دوم: خورشید زارعچاوشی (اصفهان)
نفر سوم: سپیده باقری (اصفهان)
رده سنی ۲۰۰۹-۲۰۱۰:
نفر اول: نگین یادگاری (اصفهان)
نفر دوم: طنین کاویانی (اصفهان)
نفر سوم: ستایش ملکی (اصفهان)
رده سنی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸:
نفر اول: مارینا عطارد (اصفهان)
نفر دوم: مریم توفیقی (اصفهان)
نفر سوم: مهتاب ضیایی (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۰۶ به پایین:
نفر اول: سارا قاسمی (اصفهان)
نفر دوم: صبا رحمتی (خراسان رضوی)
نفر سوم: ساحل حاجیوندرحیمی (اصفهان)
در روز دوم و پایانی ورزشکاران در بخش پسران به رقابت خواهند پرداخت.