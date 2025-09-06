به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین دوره رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت کراس به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است.

روز نخست این رقابت‌ها به بخش بانوان اختصاص داشت و بیش از ۱۵۰ ورزشکار از پانزده استان در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند تا در پایان برترین‌های هر کدام از این رده‌های سنی مشخص شوند.

نفرات برتر به شرح زیر است؛

رده سنی ۲۰۱۸:

نفر اول: وانیا رضایی مومن‌آباد (خراسان رضوی)

نفر دوم: فاطمه زهرا بلندی‌رنانی (اصفهان)

نفر سوم: فریماه علی‌محمدی (اصفهان)

رده‌سنی ۲۰۱۷:

نفر اول: شهرزاد خلیلی (خراسان شمالی)

نفر دوم: ژینا ژیانی‌آسوده (خراسان رضوی)

نفر سوم: بیتا شکیبا (خراسان شمالی)

رده سنی ۲۰۱۶:

نفر اول: ثنا بلندی‌رنانی (اصفهان)

نفر دوم: حلما ایوبی (خراسان شمالی)

نفر سوم: النا اردلان (خراسان رضوی)

رده سنی ۲۰۱۵:

نفر اول: آیدا دهقانی‌دهقی (اصفهان)

نفر دوم: ترنم ترابی‌زیارتگاهی (اصفهان)

نفر سوم: کیمیا صالحی‌مورکانی (اصفهان)

رده سنی ۲۰۱۴:

نفر اول: ریحانه کشمیری (خراسان رضوی)

نفر دوم: انیتا نیستانی (خراسان شمالی)

نفر سوم: ساناز خلیلی (خراسان شمالی)

رده سنی ۲۰۱۳:

نفر اول: نیلا عبدی (خراسان شمالی)

نفر دوم: آندیا امینی‌پوستچی (خراسان رضوی)

نفر سوم: آیدا کاروانی (اصفهان)

رده سنی ۲۰۱۲:

نفر اول: باران قانعی (اصفهان)

نفر دوم: مریم مسلمان‌یزدی (یزد)

نفر سوم: ویستا عسکری‌وزیری (یزد)

رده سنی ۲۰۱۱:

نفر اول: غزل صادقی (اصفهان)

نفر دوم: خورشید زارع‌چاوشی (اصفهان)

نفر سوم: سپیده باقری (اصفهان)

رده سنی ۲۰۰۹-۲۰۱۰:

نفر اول: نگین یادگاری (اصفهان)

نفر دوم: طنین کاویانی (اصفهان)

نفر سوم: ستایش ملکی (اصفهان)

رده سنی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸:

نفر اول: مارینا عطارد (اصفهان)

نفر دوم: مریم توفیقی (اصفهان)

نفر سوم: مهتاب ضیایی (خراسان رضوی)

رده سنی ۲۰۰۶ به پایین:

نفر اول: سارا قاسمی (اصفهان)

نفر دوم: صبا رحمتی (خراسان رضوی)

نفر سوم: ساحل حاجیوندرحیمی (اصفهان)

در روز دوم و پایانی ورزشکاران در بخش پسران به رقابت خواهند پرداخت.