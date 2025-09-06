آئین اختتامیه دومین کنگره ملی سلمان فارسی با قرائت پیام حضرات آیات مظاهری، مکارم‌شیرازی و سبحانی از مراجع تقلید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نایب رییس مجلس خبرگان رهبری در این کنگره سلمان فارسی یار صدیق پیامبر اعظم (ص) را نماد پیوند ایران و اسلام دانست و گفت: این سرمایه معنوی در شکل گیری تمدن اسلامی نقش ویژه و ممتاز داشت.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: سلمان فارسی شخصیت حقیقت جو بود و این فرد ارزشمند باید به نسل جوان امروز معرفی شود.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم در این کنگره سلمان را الگوی حکمرانی شفاف دانست و از ایده ایجاد یک مرکز سلمان شناسی در اصفهان حمایت کرد.

در کنگره امروز از ۴ کتاب هم رونمایی شد که شخصیت سلمان فارسی را از زوایای مختلف بررسی کرده بودند.