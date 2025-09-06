صدا و سیما با تولیدات خوب و جذاب، زمینه آشنایی مردم با خرده فرهنگ‌ها را فراهم کرده است.

بهره گیری از ظرفیت‌های هنری و فرهنگی استان‌ها در تولید فیلم و سریال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ساخت سریال با محتوای ارزش‌های فرهنگی و تاریخی هر استان می‌تواند در جذب مخاطب و انعکاس جلوه‌های موثر بومی هر منطقه اثرگذار باشد.

یکی از این سریال‌ها «بادار» است که این شب‌ها با تکیه بر جلوه‌های فرهنگی و بومی سیستان و بلوچستان از شبکه یک سیما در حال پخش است.

در یزد هم سریال «امیدوارها» به تهیه کنندگی و کارگردانی داریوش یاری، به سفارش اداره کل سیمای استان‌ها و از سوی شبکه یزد در حال تهیه است.

مدیرکل صداوسیمای استان یزد گفت: مجموعه «امیدوارها» قرار است در قالب فضای خانوادگی و با چاشنی طنز، به موضوعات مهمی، چون جوانی جمعیت، فرزندآوری و همچنین موضوع اقتصادی رونق تولید بپردازد.