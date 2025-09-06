امروز: -
نمایشگاه «آوازهای دور دست»

افتتاحیه نمایشگاه دست‌سازه‌ها و یادگاری‌های آزادگان ایرانی و اسرای عراقی امروز شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در نگارخانه عالی حوزه هنری برگزار شد.
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ - ۲۰:۵۱
