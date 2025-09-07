به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناسان پیش بینی می‌کنند امسال ۲۵ هزار تن محصول زیتون از باغات هندوستان ایران برداشت شود.

۹ هزار نفر از باغداران طارمی، این روزها مشغول برداشت طلای سبز از سطح ۱۷ هزار هکتار از باغات این شهرستان هستند.

با وجود کم‌بار بودن محصول زیتون در سال جاری، کیفیت بالای آن مورد توجه باغداران و خریداران قرار گرفته است.

شهرستان طارم که نیمی از زیتون کشور را تولید می‌کند، امسال نیز همانند سال‌های گذشته با مشکل کم‌آبی در زمان حساس برداشت مواجه است. این مسئله، دغدغه اصلی باغداران در فصل برداشت به شمار می‌رود.

محصول زیتون طارم، هم به صورت خام و هم به صورت فرآوری شده، از طریق ۱۵۰ واحد فرآوری فعال در این شهرستان، به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود. فرآوری ۱۰۰ درصدی و توانمندی صادرات، از ویژگی‌های بارز صنعت زیتون طارم است.

با آغاز فصل برداشت زیتون، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵۰۰ نفر روز در باغات و واحدهای فرآوری مشغول به کار شوند.

طبق پیش‌بینی‌ها، امسال از محل برداشت زیتون سبز، حدود ۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای باغداران شهرستان طارم حاصل خواهد شد.