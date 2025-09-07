\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0642 \u062e\u0648\u0634 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u06cc \u060c \u062c\u0627\u06cc\u0632\u0647 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u06f2\u06f0\u06f7 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n