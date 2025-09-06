مسابقات اسکواش پسران قهرمانی کشور در رده سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال به میزبانی خانه اسکواش فارس آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات اسکواش پسران قهرمانی کشور با حضور ۶۷ اسکواش باز در رده سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال از سراسر کشور به میزبانی خانه اسکواش فارس آغاز شد، این مسابقات ۱۵ تا ۱۷ شهریور در حال برگزاری است.

در این مسابقات علیرضا خلیلی سرپرست فنی، محمد حسین جعفری ناظر تیم ملی، سید محمد حسین دیهمی سرداور و مهدی علیدادی، علی قاسمی و امین هاشمی کادر داوری را تشکیل می‌دهند.