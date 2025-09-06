تیم ملوان بندرانزلی در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران، تیم میزبان گلساپوش یزد را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست داد و شاهین خزر رودسر با دریافت ۶ گل شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران، تیم ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۹ امروز، در ورزشگاه مردآباد یزد، میهمان تیم گلساپوش این شهر بود که این دیدار در پایان، با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری رسید و ملوانی‌ها به سومین برد این فصل خود دست یافتند.

در دیگر دیدار این رقابت‌ها هم، تیم شاهین خزر رودسر از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه شهرداری رودسر میزبان تیم پارس جنوبی بوشهر بود که در پایان با نتیجه ۶ بر ۴، بازی را به حریف واگذار کرد.