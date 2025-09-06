پیروزی تیم فوتسال دختران نوجوان در دیداری تدارکاتی
تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان امروز در دیداری تدارکاتی مقابل تیم لیان به پیروزی رسید
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتسال دختران نوجوان که اردوی آماده سازی خود را از پنجشنبه ۱۳ شهریور در مرکز ملی فوتبال آغاز کرده است، بعدازظهر امروز در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم لیان رفت و در نهایت شاگردان شریف با نتیجه پر گل ۵ بر صفر پیروز میدان شدند.
همچنین ملیپوشان در آخرین روز از اردوی آمادهسازی خود به مصاف تیم ایران زمین ملارد میروند. این بازی ساعت ۱۰:۳۰ صبح سه شنبه ۱۸ شهریور در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار میشود.
ملیپوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که ۲۷ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار میشود، آماده میکنند.