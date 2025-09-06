به گزارش خبرنگار تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران پانزدهم شهریور در تهران برگزار شد. در این همایش ملی، فعالان بخش خصوصی در مناطق مختلف آزاد و تجاری دیدگاه‌های خود را درباره سرمایه‌گذاری در این مناطق مطرح کردند.

در ابتدای این همایش مدیران عامل مناطق آزاد ماکو و انزلی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق را برشمردند. پس از آن، دبیر عالی شورای مناطق آزاد کشور ، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی سخنرانی کردند.

دبیر عالی شورای مناطق آزاد کشور در این همایش اظهار داشت: خیلی از محدودیت‌های مناطق آزاد مرتفع شده و در شرایط تحریم می‌تواند به کشور کمک کند، در صورتی که مزیت‌های قانونی آن را به مناطق آزاد برگردانیم. تحول مناطق آزاد از طریق ۶ محور راهبردی در دستور کار است. گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، الگوی نوین مناطق آزاد مرزی، تکمیل سیستم مالی، طرح تحول ملی هوشمندسازی و سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد، تمرکز بر صادرات، اصلاح نظامات حقوقی از جمله آن است. ارتقای نظام حکمرانی و تسهیل فضای کسب و کار از موارد بعدی قابل توجه است.

مسرور افزود: «در تلاش هستیم اجرای پروژه بورس بین‌الملل در مناطق آزاد را تا آخر امسال شکل بدهیم. از همه سرمایه‌گذاران علاقمند در این حوزه دعوت می‌کنیم که در این زمینه فعال شوند. به دنبال ایجاد پارک فناوری در یکی از مناطق آزاد کشور هستیم. توسعه کریدورهای بین‌المللی طرح دیگر مناطق آزاد است که همکاری وزارتخانه‌های مرتبط را می‌طلبد.»

وزیر امور خارجه نیز در این همایش گفت: پارک فناوری کیش، شروع خوبی برای بحث در مناطق آزاد است. امروز شنزن یکی از قطب‌های تجارت جهانی در چین است. با فشارهای بین‌المللی مواجه هستیم اما ظرفیت‌های خاصی داریم. ما با تحریم‌های چندلایه مواجه هستیم که آثار خود را گذاشته‌اند. در عین حال ما نباید تصویر آخرالزمانی داشته باشیم و بگوییم که چاره‌ای جز تسلیم نیست. این اصلا درست نیست. تحریم‌کنندگان به دنبال فلج کردن ایران بودند اما ایران همچنان محکم و استوار ایستاده است.

عراقچی ادامه داد: تبعات منفی تحریم‌ها را نباید فراموش کنیم. نباید تحریم‌ها را کوچک انگاشت و نباید آن را بزرگنمایی کنیم. کاهش بروکراسی و حمایت از سرمایه‌گذاری می‌تواند کارگشا باشد. دولت وظیفه دارد در کنار تاب‌آوری در برابر فشار خارجی، مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را هموار کند. مناطق آزاد نقش کلیدی در اقتصاد دارند. جایی که برای ایران تحریم‌ها فضای اقتصادی را تنگ می‌کنند، مناطق آزاد ریه‌های تجاری و اقتصادی هستند. کشورها با ایران گفتگو می‌کنند که بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. ایران همچنان می‌تواند برای سرمایه‌گذاری جذاب باشد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: وزارت خارجه دیپلماسی را در مسیر توسعه قرار می‌دهد. معاونت دیپلماسی اقتصادی در این زمینه فعال است. مذاکرات ما با آژانس برای رسیدن به چارچوب جدید آغاز شده و به رسیدن چارچوب جدید با آژانس نزدیک هستیم؛ چارچوبی که در آن همه نگرانی‌های ما در نظر گرفته شده باشد. مذاکرات ما با سه کشور اروپایی هم ادامه دارد. سه کشور اروپایی با رفتن به سراغ سازوکار مکانیسم ماشه اشتباه بزرگی مرتکب شدند و اوضاع را سخت‌تر و پیچیده‌تر کردند. اصل برای ما منافع ملت ایران و عزت و منزلت مردم ایران است که با هر شرایط باید رعایت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت در تقویت توانمندی‌های داخلی و ملی کشور، از جمله در مناطق آزاد، هیچ کوتاهی نباید کند و منتظر وزارت امور خارجه و مذاکرات نباشد. همان‌طور که نیروهای مسلح مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند، این بخش نیز باید وظایف خود را پیگیری کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفت: کمک به تامین مالی در حوزه‌های صادرات‌محور و حمایت از مناطق آزاد اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مسیر توسعه‌یافتگی از مناطق آزاد می‌گذرد. اقتصاد دولتی با حجم بسیار بالای سوبسید و مداخلات در فعالیت‌های اقتصادی مانع توسعه است. مکانیزم مناطق آزاد در برخی از کشورها آزادی اقتصادی ایجاد کرده است. در مناطق آزاد در این کشورها مداخلات دولتی وجود نداشت. صادرات‌محوری در مناطق آزاد در این کشورها تقویت می‌شد.

وی افزود: در کشور ما بدون برنامه سراغ مناطق آزاد رفتیم که تلاش می‌کنیم تحول مناطق آزاد را خصوصی کنیم و با برنامه پیش برویم. یکی از مناطق به اقتصاد دیجیتال مختص خواهد شد. تمرکز بر صادرات‌محوری در حوزه‌های تخصصی با هدف درآمدزایی ارزی با تکیه بر بخش خصوصی واقعی در دستور کار است. سرمایه‌گذاران می‌توانند مشارکت در سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد داشته باشند.

درپایان این مراسم از کارآفرینان برتر، سرمایه گرایان برگزیده در مناطق آزاد و مدیران برتر تقدیر شد.