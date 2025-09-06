استاندار آذربایجان غربی گفت: توسعه صنعت بطور مستقیم موجب رشد تجارت و اقتصاد استان خواهد شد و مسئولان باید در مسیر رفع مشکلات تولیدکنندگان گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی، در حاشیه بازدید از یک واحد صنعتی تولید تنور‌های دوار در شهرک صنعتی فاز یک ارومیه، با اشاره به اینکه درصددیم توسعه صنعت خودروسازی در استان شتاب گیرد گفت: صنعت خودروسازی یکی از صنایع مادر است و این صنعت می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی در استان باشد و باید توجه ویژه‌ای به آن صورت گیرد.

وی انگیزه کارآفرینان را عامل اصلی پیشرفت تولید دانست و اظهار کرد: حاضریم هر امکاناتی برای تولیدکنندگان در استان را فراهم کنیم و انتظار داریم مسئولان نیز از هیچ تلاشی در این مسیر کوتاهی نکنند.

استاندار با اشاره به برخی از مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان گفت: این موضوع در دست بررسی است و تلاش می‌کنیم مشکل هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی در ادامه بر حضور فعال تولیدکنندگان آذربایجان‌غربی در نمایشگاه‌های مختلف کشوری و بین المللی در راستای معرفی بیشتر محصولات تولیدی استان شد.

رحمانی رفع مشکلات تولیدکنندگان را یک ضرورت فرهنگی دانست و افزود: تولیدکنندگان نیز باید پیگیر رفع موانع باشند و از مسئولان مطالبه‌گری کنند.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود در کنار مقوله صنعت به موضوع کشاورزی اشاره کرد و به اهمیت اصلاح الگوی کشاورزی در استان تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت کشت‌های کم‌آب‌بر در استان آغاز شده و این روند باید با جدیت ادامه یابد.