رئیس پلیس فتا گیلان گفت: مردم مراقب تماس‌ها و پیامک‌های مشکوک با عنوان ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی باشند و از ارسال اطلاعات حساب‌های بانکی خود به تماس‌های ناشناس خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر تماس تلفنی و یا ارسال پیامک از سوی مجرمان سایبری به شهروندان، با جعل عنوان نمایندگان شرکت‌های بیمه و سازمان‌های خدمات درمانی، به بهانه صدور کارت درمان، تمدید بیمه خدمات درمانی و یا بیمه تکمیلی و درخواست پرداخت وجه، مردم در مواجهه با این گونه تماس‌ها یا پیامک‌ها بسیار هوشیار باشند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این کلاهبرداران، سرقت اطلاعات شخصی و مالی شهروندان و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آن‌ها است، افزود: مردم در هیچ شرایطی، اطلاعات بانکی مانند رمز دوم کارت بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

سرهنگ نقی مهر از آمادگی شبانه‌روزی پلیس فتا گیلان برای دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا درگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.