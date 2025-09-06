پایان مهلت ثبتنام سرویس مدارس قزوین؛ ۶۴۰۰ نفر در سامانه نامنویسی کردند
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین اعلام کرد مهلت ثبتنام سرویس مدارس که تا نیمه شهریور تمدید شده بود، امروز به پایان رسیده و امکان تمدید مجدد وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، وثوقنیا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین، در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ اظهار داشت: مهلت ثبتنام سرویس مدارس که پیش از این تا نیمه شهریور ماه تمدید شده بود، امروز به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه این آخرین تمدید بوده، تاکید کرد که دیگر امکان تمدید مهلت وجود نخواهد داشت، چرا که برنامهریزیهای لازم برای تأمین خودرو، قراردادها و سایر مراحل باید انجام شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین افزود: تا امروز حدود ۶۴۰۰ نفر در سامانه ثبتنام کردهاند. از عزیزانی که ثبتنام کردهاند، اما هنوز مبلغ علیالحساب را واریز نکرادهاند، خواهشمندیم در دو سه روز آینده این مبلغ را واریز کنند تا ثبتنامشان نهایی شود.
وثوق نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت کسانی که هنوز موفق به ثبتنام نشدهاند،گفت: ما در مراحل مختلف از طریق رسانهها، جراید و صدا و سیما به طور گسترده به شهروندان اطلاعرسانی کردیم. قول قطعی برای تمدید مجدد نمیتوانیم بدهیم، اما سعی خواهیم کرد در صورت وجود تقاضای مردمی، وضعیت جاماندگان را بررسی کنیم.