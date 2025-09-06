به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات اسکواش دختران قهرمانی کشور با حضور ۸۵ اسکواش باز در رده سنی کمتر از ۱۱ و ۱۳ سال از سراسر کشور به میزبانی خانه اسکواش اراک آغاز شد، این مسابقات ۱۵ تا ۱۷ شهریور در حال برگزاری است.

در این مسابقات ستایش پزشکی سرپرست فنی، مستانه کرمپور ناظر فدراسیون، ندا سروش سرداور و هستی سلیمانی، شیرین صادقپور، سعیده زرنوش، مبینا حدادی کادر داوری را تشکیل می‌دهند.