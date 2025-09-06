۹۵ درصد دانشآموزان قزوین کتابهای درسی را سفارش دادند؛ ثبتنام مدارس تا پایان شهریور ادامه دارد
معاون پژوهش و برنامهریزی اداره کل آموزش و پرورش قزوین از فعال بودن مدارس در ایام شهریورماه برای ثبتنام دانشآموزان خبر داد و اعلام کرد که ۹۵ درصد دانشآموزان استان برای ثبت سفارش کتابهای درسی اقدام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمدخانی، معاون پژوهش و برنامهریزی اداره کل آموزش و پرورش استان در گفتوگو با بخش خبری ۲۰، با بیان اینکه مدارس در طول ایام شهریورماه، به جز روزهای تعطیل، آماده خدمترسانی به دانشآموزان و اولیا هستند، خاطرنشان کرد که روند ثبت سفارش کتابهای درسی در سامانه مربوطه انجام میشود و کتب پس از دریافت از وزارتخانه، بین نواحی و مناطق استان توزیع میگردد.
محمدخانی افزود: آخرین آمار دریافتی تا یک ساعت پیش از مصاحبه نشان میدهد که ۹۵ درصد دانشآموزان استان قزوین نسبت به ثبت سفارش کتابهای درسی اقدام کردهاند.
وی اعلام کرد که تمامی کتب مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم بین ۱۴ ناحیه و منطقه استان توزیع شده و فرآیند توزیع کتب ابتدایی در تمام مناطق آغاز شده است.
معاون پژوهش و برنامهریزی اداره کل آموزش و پرورش استان از ۵ درصد باقیمانده دانشآموزانی که هنوز نسبت به سفارش کتاب اقدام نکردهاند، درخواست کرد تا هرچه سریعتر برای این امر مهم مبادرت ورزند، چرا که به روزهای پایانی ثبتسفارش نزدیک میشویم.
محمدخانی در خصوص دانشآموزانی که در امتحانات پایانی شرکت کردهاند و هنوز نتایج آزمون خود را دریافت نکردهاند، اطمینان داد که امکان ثبت سفارش کتاب برای این دسته از دانشآموزان نیز وجود دارد.
وی توضیح داد: ما گزینهای به نام ‘ویرایش’ در سامانه داریم که در روزهای پایانی میتوانند ویرایش لازم را انجام دهند و بر اساس پایهای که در آن قبول شدهاند، کتاب خود را تحویل بگیرند.
معاون پژوهش و برنامهریزی اداره کل آموزش و پرورش در این باره گفت: دانشآموزان میتوانند در صورتی که رنگ و طرح لباس فرم مدرسه تغییر نکرده باشد، از همان لباس سال گذشته استفاده کنند. البته تغییر رنگ و نوع لباس بر عهده انجمن و شورای مدرسه است.
محمدخانی به موضوع هزینههای ثبتنام در مدارس پرداخت و شفافسازی کرد: هزینههای قانونی که باید اخذ شود شامل بیمه و هزینه کتاب درسی است. همچنین، کمکهای داوطلبانه که اولیا تمایل به پرداخت آن دارند. هیچ نوع کمک دیگری به هیچ عنوان نباید اجبار شود.
وی افزود که تنها هزینههای اجباری، بیمه و کتابهای درسی هستند و در هنرستانها، فنی و حرفهای و کاردانش، بحث کارورزی نیز جزو الزامات محسوب میشود.