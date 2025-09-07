پخش زنده
امسال پیشبینی میشود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن گردو در چهارمحال و بختیاری برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، برداشت گردو از سطح ۹ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات استان چهارمحال و بختیاری از اواسط شهریور ماه آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت. پیشبینی میشود امسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن گردو از باغات استان برداشت شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت گردو در استان از اواسط شهریور ماه شروع شده و تا پایان مهرماه، بسته به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف، ادامه دارد.
ابراهیم شیرانی، گردوهای بذری، عدم یکنواختی و تفرق صفات در محصول را از جمله چالشهای این حوزه دانست و افزود: به منظور رفع این مشکل، سازمان جهاد کشاورزی در چند سال اخیر طرح سرشاخهکاری گردو را در دستور کار قرار داده است. در این طرح، ارقام نامرغوب با ارقام دارای ژنوتیپهای برتر شناسایی شده توسط مرکز تحقیقات و همچنین ارقام خارجی پیوند زده میشوند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه در سال گذشته و سال ۱۴۰۲، حدود هزار هکتار سرشاخهکاری انجام شده است، گفت: امسال نیز نزدیک به ۵۰۰ هکتار از باغات استان تحت پوشش طرح سرشاخهکاری قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه عمده باغات گردو در استان در حاشیه زایندهرود و در شهرستانهایی مانند فارسان، بروجن و کوهرنگ واقع شدهاند، گفت: تابستانهای خنک استان شرایط مطلوبی را برای تولید گردو فراهم کرده و باعث سفید شدن مغز گردو و افزایش ارزش بازاری آن میشود.
شیرانی از همکاری با مرکز تحقیقات برای ایجاد باغ پایلوت با ارقام مختلف گردو خبر داد و گفت: در این باغ، ارقام مختلف شامل ژنوتیپهای برتر داخلی و ارقام خارجی پیوند زده شده و در آینده از نظر رویشی، زایشی، کمیت و کیفیت محصول تولیدی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا ارقام مطلوب از نظر تولید، عملکرد و بازارپسندی مشخص شوند.