زمان و مکان جدید برگزاری مرحله نهایی مسابقات دوچرخه‌سواری پسران نوجوان قهرمانی کشور اعلام شد.

اعلام زمان و مکان جدید مسابقات دوچرخه‌سواری نوجوانان قهرمانی ایران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نهایی مسابقات دوچرخه‌سواری پسران نوجوان قهرمانی کشور به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری:

جمعه ۲۸ شهریور: پذیرش، تمرین و جلسه فنی

شنبه ۲۹ شهریور: مسابقات ۵۰۰ متر سرعت – ۲۰۰۰ متر انفرادی – دور امتیازی و کراس کانتری

مکان برگزاری مسابقات و اسکان: همدان، شهرک مدنی، دانشگاه آزاد اسلامی