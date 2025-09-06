اعلام زمان و مکان جدید مسابقات دوچرخهسواری نوجوانان قهرمانی ایران
زمان و مکان جدید برگزاری مرحله نهایی مسابقات دوچرخهسواری پسران نوجوان قهرمانی کشور اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نهایی مسابقات دوچرخهسواری پسران نوجوان قهرمانی کشور به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد.
تاریخ برگزاری:
جمعه ۲۸ شهریور: پذیرش، تمرین و جلسه فنی
شنبه ۲۹ شهریور: مسابقات ۵۰۰ متر سرعت – ۲۰۰۰ متر انفرادی – دور امتیازی و کراس کانتری
مکان برگزاری مسابقات و اسکان: همدان، شهرک مدنی، دانشگاه آزاد اسلامی