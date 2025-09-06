وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعمال قوانین و ضوابط استانداردسازی با شرایط فعلی تولید را ضروری دانست و گفت: قوانین استاندارد در چارچوب شرایط فعلی تولید و تاب آوری صنایع ابلاغ شود.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت، سید‌محمد اتابک امروز در نشست با فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر راهبرد این وزارتخانه در اجرای قوانین بالادستی شورای عالی استاندارد در راستای بهینه‌سازی و ارتقای کیفیت تولیدات صنایع و رعایت حقوق مصرف‌کننده، گفت: در گزارشی که تقدیم رییس‌جمهور شد هم بر این سیاست اصولی پافشاری کردیم.

وی اعمال ضوابط استانداردسازی را با توجه به شرایط فعلی تولید در کشور ضروری دانست و افزود: بالا رفتن هزینه تولید و کاهش نقدینگی بنگاه‌ها، ایجاب می‌کند که دستگاه سیاست‌گذار در حوزه استاندارد، قوانین را بر اساس تاب‌آوری صنایع و توان این بخش در امکان اجرایی شدن قوانین ابلاغی، پیاده کند.

اتابک در رابطه با استاندارد صنایع خودروسازی کشور با اعلام اینکه وزارت صمت مایل است؛ روند نظارت بر ارتقای کیفیت استاندارد‌های مربوط به این صنعت بر عهده سازمان استاندارد ملی ایران قرار گیرد، گفت: در مذاکرات پیشین بر این امر اصرار کرده‌ایم و نظارت سازمان استاندارد ملی ایران را در این بخش مایه پیشرفت و توسعه رقابت در این صنعت می‌دانیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استاندارد اجباری ۸۵ گانه در صنعت خودرو اجرا می‌شود و پیاده‌سازی استاندارد ۱۲۲ گانه با تشکیل کارگروهی از کارشناسان استاندارد و صنایع خودرو سازی و مناسب‌سازی برخی موارد بر روی ریل اجرا قرار می‌گیرد.

در این نشست، فرزانه انصاری رییس سازمان ملی استاندارد ایران هدف از این دیدار را بررسی مسایل پیش‌رو و رسیدن به وحدت رویه در گزارش اقدامات انجام شده برای ارایه در شورای عالی استاندارد اعلام کرد.