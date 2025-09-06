به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ هادی عبادی در گفت‌و‌گویی از ممنوعیت تردد خودرویی در قطعه ۲ آزاد راه تهران شمال حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزاد راه در پل زنگوله تا اطلاع بعدی خبرداد و اظهار داشت: تردد خودرو‌ها در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس نیز تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی وضعیت ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس حدفاصل شهرستانک تا نساء و تونل کندوان تا پل زنگوله را در زمان حاضر سنگین اعلام کرد و افزود: در قطعه یک آزاد راه تهران شمال و مسیر جنوب به شمال این محور در محدوده تونل شماره ۱۸نیز ترافیک خودرویی دز زمان حاضر سنگین است.

عبادی با عنوان اینکه محور‌های شمالی هم اکنون فاقد هرگونه مداخلات جوی است، خاطرنشان کرد: در مسیر جنوب به شمال جاده هراز حدفاصل شاه زید تا سه راهی چلاو و همچنین مسیر شمال به جنوب این محور حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو، ترافیک خودرویی سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد: تردد خودرو‌ها در محور فیروزکوه هم اکنون به صورت عادی و روان در جریان است.

سرهنگ عبادی، رعایت نکردن حق تقدم، صحبت کردن با تلفن همراه، سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و حرکت در شانه خاکی را از جمله تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد و ادامه داد: پلیس به شدت با این گونه تخلفات برخورد می‌کند و در صورت ثبت تخلف حادثه‌ساز، خودروی راننده متخلف ۷۲ ساعت به توقفگاه منتقل و برای گواهینامه راننده متخلف نیز نمره منفی درج خواهد شد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محور‌های مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این تردد‌ها در محور‌های اصلی و بقیه درون شهری است. مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل می‌کند.

مسافران و رانندگان می‌توانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسداد‌ها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.