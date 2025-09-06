پخش زنده
رقابتهای آمادگی جسمانی استان در رشته کلیستنیکس با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، برترینهای رقابتهای آمادگی جسمانی استان در رشته کلیستنیکس معرفی شدند.
در شاخه قدرت این رقابتها ابوالفضل حسینی بر سکوی قهرمانی ایستاد.
در شاخه استقامت عنوان قهرمانی به حسن ملازاده رسید. درشاخه یک تکرار سنگین سید حسین حسینی قهرمان شد و در شاخه یک تکرار سبک محمد طاهری به عنوان قهرمانی دست یافت.
برترینهای این رقابتها در ترکیب تیم قم به رقابتهای قهرمانی کشور که ۲۰ شهریور در تهران برگزار میشود، اعزام خواهند شد.