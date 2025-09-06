پخش زنده
معاون فناوریهای سازمان امور مالیاتی گفت : با ارسال فهرست جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی تعداد خانههای خالی شناسایی شده برای سال ۱۴۰۲ به ۷۷ هزار خانه رسید و آمار خانههای خالی سال ۱۴۰۳ هنوز به سازمان مالیاتی ارسال نشده است.
محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوریهای سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اعلام فهرست جدید خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی گفت: ابتدای سال فهرستی ۳۸ هزارتایی و در تابستان امسال نیز فهرستی ۳۹ هزارتایی از خانههای خالی شناسایی شده در سال ۱۴۰۲ به این سازمان ارسال شده است.
او ادامه داد: سازمان امور مالیاتی برای این ۷۷ هزار خانه خالی ترتیبات لازم از جمله ارسال پیامک جهت رسیدگی به پرونده مالیاتی را انجام داده است که از این میان ۲ هزار و ۵۰۰ صاحب خانه برای اعتراض به رسیدگی پرونده مالیاتی خود، به هیئتهای حل اختلاف مراجعه کردهاند.
قانع پسند در پاسخ به این سوال که آمار و اطلاعات خانههای خالی در سال ۱۴۰۳ چه زمانی اعلام میشود؟ گفت: متاسفانه باید تا پایان تیر امسال آمار خانههای خالی شناسایی شده از جانب وزارت راه و شهرسازی به ما ارائه میشد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، خانههای خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت یا شهرهای جدید مشمول این مالیات میشوند. این قانون با هدف مقابله با سوداگری در بازار مسکن و تشویق مالکان به عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار، توسط مراجع قانونی تصویب و تبیین شده است.
طبق این قانون وزارت راه و شهرسازی موظف به شناسایی این واحدهای مسکونی و معرفی به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات است.