ملی پوشان المپیکی کاراته ناشنوایان در اردوی هفتم
ملی پوشان اعزامی کاراته به بازیهای المپیک ناشنوایان، تمرینات خود را برای حضور در این بازیها در قالب اردوی هفتم پیگیری میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ملی پوشان اعزامی کاراته به بازیهای المپیک ناشنوایان در هر دو بخش کومیته و کاتا، تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در این بازیها در قالب اردوی هفتم پیگیری میکنند.
با نظر غلامعلی حیدری (سرمربی کومیته) و فرید حقیقی (سرمربی کاتا)، هفتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته ناشنوایان از امروز (شنبه ۱۵ شهریور) در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان آغاز شد و تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.
اسامی ملی پوشان المپیکی کاراته که در این اردو حضور دارند، به این شرح است:
کومیته؛
میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)
حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)
علیرضا گیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)
کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم)
ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم)
کاتا؛
پژمان گلچهره
رضا فضلی
حمید مهدی نژاد
این ورزشکاران روز گذشته وارد محل اردو شدند تا تمرینات شان را زیر نظر حیدری و حقیقی پیگیری کنند. محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز (مربیان کومیته) همراه با مسعود زارع (مربی کاتا) و حسین کوهی (بدنساز) نیز دیگر مربیانی هستند که تمرینات ملی پوشان المپیکی کاراته را زیر نظر دارند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.