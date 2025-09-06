ملی پوشان اعزامی کاراته به بازی‌های المپیک ناشنوایان، تمرینات خود را برای حضور در این بازی‌ها در قالب اردوی هفتم پیگیری می‌کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ملی پوشان اعزامی کاراته به بازی‌های المپیک ناشنوایان در هر دو بخش کومیته و کاتا، تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در این بازی‌ها در قالب اردوی هفتم پیگیری می‌کنند.

با نظر غلامعلی حیدری (سرمربی کومیته) و فرید حقیقی (سرمربی کاتا)، هفتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته ناشنوایان از امروز (شنبه ۱۵ شهریور) در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آغاز شد و تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.

اسامی ملی پوشان المپیکی کاراته که در این اردو حضور دارند، به این شرح است:

کومیته؛

میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)

حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)

علیرضا گیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)

کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم)

ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم)

کاتا؛

پژمان گلچهره

رضا فضلی

حمید مهدی نژاد

این ورزشکاران روز گذشته وارد محل اردو شدند تا تمرینات شان را زیر نظر حیدری و حقیقی پیگیری کنند. محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز (مربیان کومیته) همراه با مسعود زارع (مربی کاتا) و حسین کوهی (بدنساز) نیز دیگر مربیانی هستند که تمرینات ملی پوشان المپیکی کاراته را زیر نظر دارند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.