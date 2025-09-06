به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: دروس اخلاق قرار است در مرحله اول در ۴۰ مسجد راه اندازی شود و در مرحله دوم هم با حضور علما در ۶۰ مسجد دیگر هم دروس اخلاق برپا می‌شود.

حجت الاسلام مرتضی شعبان زاده در همایش امت احمد به مناسبت بزرگداشت میلاد نبی مکرم اسلام (ص) با اشاره به اینکه در استان قم ۸۳۰ مسجد فعال وجود دارد افزود: هر یک از این مساجد یک پایگاه فرهنگی برای جامعه محسوب می‌شوند و با هدف اهمیت دادن به مساجد و استفاده از ظرفیت آن کلاس‌های درس اخلاق در مساجد راه اندازی خواهد شد.

آیت الله محمدمهدی شب زنده دار عضو فقهای شورای نگهبان هم در این مراسم با اشاره به خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی رسول گرامی اسلام (ص) گفت: ترویج و توسعه ویژگی‌های اخلاقی پیامبر در جامعه و روشنگری از معارف حق از مهمترین وظایف بر عهده ائمه جماعت است.

وی تاکید کرد: زهد و ایمان به خداوند مهمترین خصوصیتی است که یک روحانی می‌تواند داشته باشد و نداشتن دلبستگی به دنیا از مهمترین خصوصیات در پذیرش امام جماعت و روحانی در ذهن و باور مردم است.