به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به اینکه اجرای طرح با اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال در مرداد ماه سال جاری آغاز شده است، گفت : در اجرای این طرح یک خط ریلی عبور و مرور مجزا به موازات سایر خطوط ریلی در بندرامام خمینی احداث می شود.

صدرالله بهرامی افزود: از مهمترین اهداف این طرح می‌توان علاوه بر احداث خط مجزا به زیرسازی ، روسازی و بهسازی ریل‌ها و رفع نقاط آسیب دیده شبکه ریلی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی اشاره کرد با اجرای آن شبکه ریلی این بندر رشد چشمگیری خواهد یافت.

بندرامام خمینی با دارابودن شبکه ریلی به طول ۱۰۰ کیلومتر و ۲۰ ایستگاه بارگیری ، بزرگترین بندر ریلی کشور است و توان حمل روزانه ۵۷ هزارتن کالا را در بخش ریلی دارد.