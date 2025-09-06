آغاز ثبتنام طرح نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوس در استان البرز
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از آغاز ثبتنام طرح نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسهای بینشهری خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی سفرها، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت خدمات حملونقل عمومی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، علی زندیفر اظهار کرد: در این طرح، به مالکان اتوبوسهای فرسوده متقاضی نوسازی، تسهیلات بانکی معادل ۶۰ درصد قیمت تمامشده اتوبوس و تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۱ درصد و بازپرداخت ۵ ساله پرداخت میشود. این تسهیلات از طریق معرفی سازمان به بانک عامل (بانک شهر) در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به الزام اسقاط ناوگان فرسوده برای استفاده از این تسهیلات افزود: اتوبوسهای فرسوده معرفیشده، تا زمان شمارهگذاری اتوبوس جدید، در صورت داشتن شرایط لازم، امکان فعالیت طبق مقررات را خواهند داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز تصریح کرد: متقاضیان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر باید به تشکلهای صنفی مرتبط و شرکتهای حملونقل مسافری در سطح استان مراجعه کنند.
وی همچنین به اجرای طرح نوسازی ناوگان سواری کرایه برونشهری اشاره کرد و گفت در این طرح نیز به متقاضیان ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ بهره ۴ درصد و بازپرداخت ۵ ساله اعطا میشود که مراحل تشکیل پرونده آن در حال انجام است.