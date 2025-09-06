تفاهمنامه همکاری مشترک لجستیکی میان راه آهن و شرکت انبارهای عمومی گمرک با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برگزار شد.

️این تفاهم‌نامه همکاری سه ساله در راستای تقویت زیرساخت های لجستیک در سطح شبکه ریلی کشور از طریق همکاری و بهره گیری از توان فنی، ظرفیت ها و تجربه شرکت راه آهن و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به منظور توسعه حمل و نقل ریلی، کاهش هزینه های لجستیک و ارتقای رقابت پذیری تجارت کشور منعقد شده است.

️طبق این تفاهم نامه شرکت راه آهن متعهد به تخصیص اراضی مورد نیاز در ایستگاه ها و مراکز لجستیک منتخب، فراهم سازی بستر های قانونی، همکاری فنی و حمایتی لازم جهت بهره مندی زیرساخت های لجستیکی شرکت انبارها از شبکه ریلی کشور و تسهیل صدور مجوزهای لازم از سوی راه آهن و هماهنگی بین نهادی است.

️تهیه طرح جامع توسعه لجستیکی برای مراکز و مکان های منتخب، انجام سرمایه گذاری لازم در زیر ساختهای فیزیکی و عملیاتی و بهره برداری حرفه ای و تجاری از مراکز با رعایت اصول بهره وری و استانداردهای ملی نیز از تعهدات طرف مقابل ذیل این تفاهمنامه اعلام شده است.