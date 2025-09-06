به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر پنجمین جشنواره ملی شکرستان گفت: این جشنواره در سه بخش «شهد رسانه»، «قاب سبز» (عکاسی)، «بوم سبز» (نقاشی) و جشنواره ادبی شکرستان در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی برگزار می‌شود.

ولید آلبوناصر هدف از برگزاری این رویداد‌های رقابتی را مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم عنوان کرد و افزود: شکرستان فرصتی است تا اهالی رسانه، هنرمندان، نویسندگان، فعالان فرهنگی و عموم علاقه‌مندان با ظرفیت‌های صنعت نیشکر آشنا شوند و این ظرفیت‌ها را در قالب‌های گوناگون هنری و رسانه‌ای بازتاب دهند.

وی با اشاره به اینکه علاقمندان می‌توانند آثار خود را به نشانی https://www.sugarcanefestival.ir/ ارسال کنند، بیان کرد: پنجمین جشنواره ملی شکرستان پاییز امسال در کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان برگزار خواهد شد و در آیین اختتامیه آن از برگزیدگان بخش‌های مختلف تقدیر می‌شود.